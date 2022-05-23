李显龙总理：维护国际框架对强国同样有利

（早报讯）如果国际框架被破坏导致世界回归丛林法则，受苦的不仅是弱者，强国也不会好过，因为强国也须耗损宝贵精力不断斗争。

俄罗斯入侵乌克兰的行为直接破坏国际秩序，联合国大会以压倒性多数票通过谴责俄罗斯的决议，显示世界许多国家愿为了维护国际秩序挺身而出。

李显龙总理日前接受《日本经济新闻》访问时肯定“这是个好现象”。他也指出，除了做出姿态以外，共同维护现有的国际框架，包括联合国、国际货币基金组织、世界银行和世贸组织等超国家机构（supranational bodies），也同等重要。

此外，各国都必须遵守国际法，国家不论大小，都必须遵守《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际规则。

李总理指出，大国比较喜欢自由行动，不愿意自己的行动受约束。俄罗斯攻打乌克兰违反了规则，但其他大国往往也不愿意受超国家机构的约束，“我明白这一点，但这让人遗憾”。

李总理继而指出，人们须认清这是真实的世界，不是一个崇尚至高美德的理想世界，因此维持秩序不能单靠规则，也需平衡不同的力量。

李总理说：“国家之间就算利益不同，也可以找到一些共同合作的地方，并在其他方面相互平衡。这样一来，许多国家就可能找到立足点，并与多方合作。”

持续了三个月的乌克兰战争至今不见消停，在回答这是否会导致第三次世界大战的提问时，李总理警告，眼前的战争涉及核大国，与上世纪30年代不同，如果局势升温到爆发世界大战，世界将陷入未知的局面，会非常危险。

李总理认为，各方都清楚其中的危险，然而要超越眼前问题，避开性长期危险，需要很大的智慧、克制以及克服政治压力的能力。他也重申，如果人们把这场战争视为民主与专制主义对立的问题，或善与恶的斗争，那只会延续这场战争，非明智之举。

从乌克兰战争谈到本区域的军事平衡，当被问及亚洲是否有必要成立类似北约的集体安全框架时，李总理表示，在苏联解体后，原本成立来对抗俄罗斯的北约仍持续存在，而且实际上成为一个应对俄罗斯威胁的组织。

他指出，亚洲与欧洲的历史进程不同，亚洲从来都没有一个等同于北约的组织。许多亚洲国家都同时和中国、美国和美国的盟友关系良好，就连美国的许多盟友也与中国保持重要的关系。“我认为这比阵线分明、集团对抗的情况更好。欧洲历史上曾有这样的情况，但在亚洲并非如此。我认为还是保持现状比较好。”

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