李显龙总理希望提升日新经济伙伴关系协定

（早报讯）展望新日合作，李显龙总理希望两国能就提升日本—新加坡经济伙伴关系协定（JSEPA）展开讨论，让它与时俱进。

这是两国在2002年签署的协定，是日本的第一个自贸协定，也是新加坡与主要贸易伙伴国签署的第一个自贸协定。

李总理本月20日接受《日本经济新闻》专访时提到，这项协议的内容更新过一次，需要再次更新。日本之前因忙于《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP）和《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）的谈判，未能与新加坡商谈更新JSEPA。如今，这两项协议已经谈妥，他希望两国可以就提升JSEPA展开讨论。

美国在2017年退出TPP后，日本负责领导改组和谈判，最终促成了《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

在具体合作内容上，李总理指出，民航是新日长期合作的一个领域，特别是在航空权上。他希望下来能加强两国之间的航空联系，尤其是增加往返日本羽田机场的航班。

李总理说，增加航班的需求是存在的，虽然日本仍限制旅行，但不久后就会改变条例，新日应该为此做好准备。

除了航空领域，李总理认为，新日也能在数码经济和绿色经济上加强合作。

他说，新加坡有智慧国计划，日本首相岸田文雄也提出了数字田园都市国家构想，双方可以互相学习，发展智慧城市，建立数字化的政府；此外，新日也可在替代能源和发展可持续经济方面展开合作。

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