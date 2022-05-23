李显龙总理呼吁海峡两岸深刻思考乌克兰战争教训

（早报讯）无论哪一方能最终宣称在乌克兰战争中获得了胜利，都会为此付出沉重代价。李显龙总理因此呼吁海峡两岸深刻思考乌克兰战争的教训，以谨慎和平的方式处理台海局势。

李总理本月接受《日本经济新闻》专访时，针对俄罗斯入侵乌克兰，会否影响中国在台湾海峡和南中国海的行动时，阐述上述看法。

根据总理新闻秘书提供的采访实录，李总理指出，乌克兰战争肯定会对本区域造成影响，因为它削弱了全球秩序，让区域许多国家感到担忧。“各国现在都在评估自身的防御姿态、国防开支和战略，以及如何与区域各国共同前进，以避免行差踏错引发像在欧洲、乌克兰战争的冲突事件。这不仅是小国，也是大国必须研究的问题。”

另一方面，李总理认为，俄乌战争不会对南中国海的局势有很大影响，因为亚细安和中国有一个商讨行为准则的机制，所有主权声索国都参与其中。这需要一些时间，谈判过程也会相当艰难，但一切都在进行中。他指出，虽然南中国海有时也会发生一些争端，但各国一般都不希望在南中国海发生冲突。

至于台湾问题则非常复杂。李总理相信，中国大陆和台湾都在仔细研究，汲取乌克兰战争的教训。他希望双方得出的结论，能够帮助他们明智地处理问题。

李总理说，许多人在分析乌克兰局势后得出的一个结论是，冲突发生起来很容易，但要判断冲突如何结束很困难。“你不仅要评估冲突本身的事态发展，还必须考虑更广泛的后果，例如国际社会的反应，以及对你的国际地位有何影响，还有战争和人命伤亡的代价。”

李总理说，“唯一比打胜仗更糟的结果是打败（意指打胜仗也很糟糕）”，无论最终宣称在乌克兰战争中获胜的是哪一方，都会为此付出非常沉重的代价。他因此希望，海峡两岸都会深刻思考这些教训，以谨慎与和平的方式处理局势。

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