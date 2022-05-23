（早报讯）本地股市上周小幅回升，成功守住3200点关键水平。不过，由于缺乏利好因素，分析师对股市展望不太乐观，预料海指近期可能再度回跌。

新加坡海峡时报指数上周五（5月20日）上扬1.56％至3240.58点，全周回升49.42点或1.5％。

华尔街股市上周五横摆作收，道琼斯工商指数微涨0.03%，标普500指数微升0.01%，纳斯达克指数跌0.30%。

今天（23日）值得关注的股票如下：

*丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust，简称MCT）和丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust，简称MNACT）今早要求暂停交易。

MCT的特大将于今天上午10时举行，MNACT的特大于当天下午2时30分举行，协议安排会议于下午3时举行，让单位持有人对两个信托合并的决议投票。

MCT将收购所有MNACT单位，单位持有人有三个选择：每持一个MNACT单位，可获得0.5963个新MCT单位；或0.5009个新MCT单位加0.1912元现金，相当于1.1949元；或每单位1.1949元的全现金。

*上周五在新加坡交易所第二上市的蔚来汽车（NIO），今早宣布将从6月13日起加入恒生科技指数成为成分股。

这只股票上周五在新交所以16.90美元开盘，全日股价在16.90美元至20.29美元之间波动，闭市时报17.30美元；蔚来隔夜在美国股市则是以16.66美元收市。

*通过反向收购上市的医疗公司Livingstone今早表示，由于2021财年经调整后净利高于预定盈利目标，公司已按交易条款支付2500万元的递延对价（deferred consideration）给卖方。

这笔对价的2350万元将由派发1亿1750万股支付，每股0.20元，其余则由现金支付。公司的调整后净利为540万元，高于原定的480万元目标。

Livingstone是借原主板挂牌公司城式企业（Citicode）的反向收购成为挂牌公司，同时转到凯利板上市。在去年7月底，两家公司宣布达成协议，以高达7200万元反向收购Livingstone。

*胜达科技（Datapulse Technology）昨天表示，已连续三年亏损，若被新交所通知被列入观察名单，它将会作出宣布。

根据规定，主板公司若是连续三年亏损或过去六个月日均市值低于4000万元，便会被列入新交所观察名单。

*旭飞（Sunrise Shares）上周六披露，独立审计师Bakery Tilly TFW LLP对集团经审计的2021财年财报“无法表示意见”（disclaimer of opinion）。它也表示，在2021财年结束之后不再连任公司独立审计师。

*GRP公司上周六表示已连续三年亏损，因此有被列入新交所观察名单的风险。在5月19日，GRP公司过去六个月日均市值为1770万元。

*房地产投资公司Aspen集团上周五表示子公司收到索偿信（Letter of Demand），要求归还拖欠的2934万8000令吉（约922万新元）。