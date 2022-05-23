本地股市周一早盘跌0.51%

（早报讯）华尔街股市上周五（5月20日）横摆作收，标普500指数当天盘中一度陷入熊市，本地股市周一（23日）早盘下滑。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌16.43点或0.51%，报3224.15点。

全场成交量8亿2500万股，总额4亿4000万元。上升股199只，下跌股179只。

海指成分股八只上扬，16只下跌，六只持平。

领涨的成分股是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和新航（SIA）。吉宝数据中心房地产信托起1.03%，报1.96元，新航起0.73%，报5.51元。

领跌的成分股是牛奶国际（DFI）和怡和控股（JMH）。牛奶国际跌2.85%至2.73美元，怡和控股跌2.23%至54.37美元。

区域股市涨跌互见，香港股市以1.84%跌幅领跌，日本和台湾股市皆上扬0.44%。

华尔街股市上周五陷入横摆状态，但标普500指数盘中一度跌破3837.248点，与今年1月3日的历史闭市高点相比下挫超过20%。

不过，标普500指数在闭市时回涨，免于陷入熊市。一般上，股市一旦从高点下挫超过20%即被视为进入熊市。今年以来，标普500指数已下跌18.14%。反映科技股表现的纳斯达克指数已陷入熊市，今年至今下挫超过30%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》时说，标普500指数若持续下滑，将会正式进入熊市。本地投资者受美股影响，也选择采取观望态度。

“在正常的投资环境中，如果股市下滑20%，对投资者会很有吸引力，但现在的问题是加息和通胀上扬的环境，比特币近来的表现也不佳，市场在这个重要关口因此抱着谨慎态度，‘不动’可能是更好的策略。”

她表示，海指目前仍保持在3130点的支持点上，长期而言处于看涨趋势。不过，海指近两个月下滑，走势疲弱，短期来说偏于下行趋势。

另外，有分析报告指美国消费者情绪陷入低点，可能会导致美国陷入经济衰退，严重冲击当地股市。

根据密歇根大学数据，今年5月份美国消费者信心指数初值59.1，比4月的数据低6.1点，比2021年5月的指数低23.8点。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）首席投资策略师林哲文在报告中说，美国消费者信心指数的水平与历史上经济衰退时期的水平一致。

林哲文表示，在二战后的历史上，美国从未出现过扭转高通货膨胀率的同时，而能够避开经济衰退的例子。美国联邦储备局这次加息的行动滞后，从历史上看，联储局总在通胀一上升时就加息，而不是像现在是在通胀率达到8.5%时才开始。

他也指出，半个世纪以来，美国在衰退时期的熊市中，平均下挫达40%。