不满母工伤索偿无果 妇女上载伪造文告

（早报讯）不满母亲索取工伤赔偿无果，妇女多次报警投诉人力部，还伪造总检察署文告上载面簿，称负责案件的人力部官员被查，今早（5月23日）判罚款2000元。

被告谭艳嫦（49岁）面对五项伪造文书的罪名，指她在2017年至2018年之间，除了伪造总检察署的文告以外，也多次伪造法庭文件。

她原本不认罪，但审讯中途决定认罪。她今早（23日）承认其中一项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，被告母亲在2014年想向公司索取工伤赔偿，到人力部提出申请。一名陈姓官员在2015年2月至4月之间，四次处理该索偿案的审前会议。被告母亲在同年4月27日撤销申请。

被告在2015年1月三次向警方报案，然后在2015年10月29日再次报案，投诉人力部没处理好母亲的案件。

2018年7月29日，被告找了一份总检察署的文告，修改内容，称陈姓官员将被调查，然后上载至面簿，贴文标题是：“总检察署知道你上个夏天干了什么。”

《新明日报》日前报道，谭艳嫦和她父母谭华彪和何美芬，一家三口曾经入禀法院，申请宣判包括九名部长在内的21人破产，但在2016年被高庭法官指他们滥用司法程序，撤销他们的诉讼，并发出禁制令，不准三人再做出类似申请。（人名译音）