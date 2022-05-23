联手孪生兄弟打伤警员 男子判监打鞭

（早报讯）夫妻凌晨在组屋底层吵架，惊动警员到场。丈夫的孪生兄弟出头与警员对峙，两兄弟接着联手殴打警员，把警员打至脑震荡和耳朵出血。这名替兄弟出头的男子，今天（5月23日）判坐牢四年半和打鞭六下。

控方早前在庭上斥责男子，指他已有两项类似案底，却一再重犯，显然是个“无药可救”的罪犯，他此次的暴力行为更加野蛮粗暴，是本地最严重的袭警案之一。

这对28岁的孪生兄弟是法尔汉和菲克礼，两人都被控上庭。

今天（23日）被判刑的是菲克礼，他面对七项控状，承认蓄意重伤公务员、刑事恐吓、破坏公物和抵触社团法令等五项控状，另两项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，两兄弟于2020年2月23日凌晨在家喝酒，法尔汉后来与妻子在裕廊西74街第755座组屋底层吵架，惊动四名警员到场。

警员发现法尔汉的妻子正在哭，于是上前询问详情，法尔汉这时突然爆粗口。

菲克礼听到吵闹声也跑下楼，怒气冲冲警告到场警员不要插手法尔汉和妻子的纠纷。

他后来听到法尔汉表示对其中一名警员“看不顺眼”，便气得一拳打向这名警员，法尔汉见状也上前一同围殴该警员。

警员事后被诊断出有脑震荡，脸部、眼皮和耳朵也受伤，拿了29天的病假。

法尔汉则去年6月认罪后被判坐牢33个月又四周、鞭打三下和罚款3500元。