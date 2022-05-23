建屋局本月于红山和女皇镇 推出两个黄金地段组屋项目

（早报讯）本地首两个黄金地段预购组屋项目取得热烈反应，建屋发展局将在本月的预购组屋销售活动中，于红山和女皇镇推出多两个黄金地段组屋项目。

建屋局在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的首个预购组屋项目梧槽River Peaks I & II已进入选购环节，有八成的买家已经选定单位，比大多预购组屋项目的六成来的多。

国家发展部长李智陞今天（5月23日）在面簿贴文说，我国去年推出PLH模式，以确保民众可负担得起地点优越的组屋。

由于公众对于PLH预购组屋项目的反应热烈，建屋局会在本月的预购组屋销售活动中，在这一模式下推出多两个组屋项目。

“我们会持续评估项目的地点属性和市场价值，若有合适地点，我们会继续在日后的销售活动中推出PLH项目。

建屋局目前在PLH模式下推出的两个项目分别是梧槽的River Peaks I & II以及加冷黄埔的King George's Heights。

建屋局在本月的销售活动中将在红山、裕廊西、女皇镇、大巴窑和义顺推出约4500个单位。因当局需要更多时间进行评估，其中一个原本在本月推出的红山预购组屋项目会推迟至8月份推出。

李智陞说，为了满足买家对成熟市镇组屋的需求，建屋局会在新一轮销售活动中，在成熟市镇推出显著数量的单位。

不过，位于成熟市镇的预购组屋项目申购率预计会保持在高水平，购屋者应考虑申请位于非成熟市镇如裕廊西和义顺的预购组屋项目，以提高成功率。