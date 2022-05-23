李总理明天访日 将在亚洲未来论坛上发表主题演讲

（早报讯）李显龙总理明天（5月24日）起赴日本东京进行四天工作访问，并将于星期四（26日）在第27届国际交流会“亚洲的未来”上，就亚洲在分裂的世界中所扮演的角色，发表主题演讲。

“亚洲的未来”是日经新闻社自1995年起举办的年度论坛，让亚太地区的政治、商业和学术界领袖就区域课题和亚洲在世界上的角色，坦率地发表意见。论坛今年的主题是“重新界定亚洲在分裂世界中的角色”，两天的活动也邀请到马来西亚首相依斯迈沙比里、泰国首相巴育、柬埔寨首相洪森，以及孟加拉总理哈西娜等亚洲领导人发言。

总理公署今天（23日）发文告说，李总理此行除了在“亚洲的未来”发表主旨演讲，也将会见日本新任首相岸田文雄，和其他日本政界和商界领袖。

这是李总理在岸田文雄任相后，首次同他会晤。两人曾在去年11月通电话，李总理当时为自民党在众议院选举中获胜，以及岸田文雄拜相表示祝贺。两人也谈及岸田文雄提出的数码花园城市国家愿景，李总理与对方分享我国推行智慧国计划的经验。

《日经新闻》5月7日也报道，岸田文雄正安排出席6月10日至12日在新加坡举行的第19届香格里拉对话。

新日两国去年庆祝建交55周年。冠病疫情期间，两国保持密切交往势头，除了总理和岸田文雄通电话，外交部长维文医生也在去年12月同日本新任外长林芳正通电话。

去年8月，国会议长陈川仁以新加坡全国奥理会（SNOC）主席的身份，到东京出席奥运会。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉去年也出席了奥运会和残奥会。

新日两国的经济联系继续强劲增长。日本去年是新加坡第八大贸易伙伴，新加坡是日本第三大外资来源国。

根据总理公署文告，陪同总理访日的有总理夫人何晶、外交部长维文医生、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、主管政府科技局的卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，以及总理公署、通讯及新闻部、外交部和贸工部官员。

总理访日行程27日结束，这期间由国务资政兼国家安全统筹部长张志贤任代总理。

总理上一次访日是在2019年6月，出席第14届二十国集团（G20）领导人峰会。他上一次访问东京则是在2016年9月，配合新日建交50周年。