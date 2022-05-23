误导92人投资数百万元 男子承认失信140万元

（早报讯）父亲开设公司推出高回报的投资柚木计划，儿子则负责招揽投资者，但儿子却对投资者作出虚假陈述，误导92人投资超过226万元，结果投资计划并未实践，儿子却失信140万余元。

父子事后被控上庭，儿子吴添司（44岁）今天（5月23日）承认一项失信控状，另一项交由法官下判时一并考虑，案展本月30日下判。

父亲吴卓兴（79岁）则被控两项接收赃款的控状，案件目前在审前会议阶段。

根据案情，父亲案发时是一家印度尼西亚公司PT Abby Resources Minerals的董事。

被告则是另外两家公司的董事，其中一家公司是他与两个朋友合开的，但由他全权处理日常业务。

2014年12月至2016年7月，父亲的公司推出与柚木相关的投资计划，投资一年可得24%回酬，投资两年的回报率则是17%，并承诺投资者可以连本带利拿回钱。

被告则以两家公司名义，帮忙推销这项投资计划，但他却对投资者作出虚假陈述，让投资者误信父亲的公司拥有两个位于印尼的柚木种植园，误导92人签署131份协议，并把226万元投资金转到被告两家公司的银行户头内。

然而，被告并未兑现承诺，他最终没有把这些钱拿去投资，反而失信其中的140万元。案情未提及其余86万元的下落。

被告把部分赃款用作个人开销，其他钱则转给家人。被告至今未作出赔偿。（人名译音）