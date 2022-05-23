新联合检测与疫苗接种中心 可日打逾4500剂冠病疫苗

（早报讯）明天（5月24日）起投入运作的联合检测与疫苗接种中心，每天可施打超过4500剂冠病疫苗以及进行最多2000个检测，即1000个核酸检测（PCR）和1000个抗原快速检测（ART）。这类新设施预计会持续运作一两年。

随着大部分人口已接种冠病疫苗，本地每日施打的疫苗剂数已从高峰期的每日8万剂，大幅减少至1万剂。

截至前天（5月21日），全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，75％已注射追加剂。5至11岁孩童中，则有超过72％完成接种。

有鉴于此，卫生部将从本月底逐步关闭设在民众俱乐部的疫苗接种中心，以更好地整合资源。为确保公众能继续使用检测和接种服务，新的联合检测与疫苗接种中心（Joint Testing and Vaccination Centre，简称JTVC）会在同一处提供这两种服务。

明天率先启用的五个中心分别位于裕廊东21街（前树群中学）、巴西立第10通道（前实乞纳中学）、惹兰达迈（前务能中学）、新民径（前碧苑中学）以及联邦通道（前教育部文物中心）。

碧山中心会提供辉瑞／复必泰疫苗以及诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，另四个中心则提供辉瑞／复必泰疫苗以及莫德纳／Spikevax疫苗。

碧山中心会提供辉瑞／复必泰疫苗以及诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，另四个中心则提供辉瑞／复必泰疫苗以及莫德纳／Spikevax疫苗。（海峡时报）

所有中心提供的检测服务将简化为三类，在三个不同大厅进行，分别是居家通知检测（SHN）、急性呼吸道感染检测（ARI）以及快速简易检测（FET）。

每个中心会设置两个入口处，以不同颜色的指示牌标示，把接种者和受检者隔开，以降低接种者受感染的风险。接种疫苗的等候区和登记区，也会根据疫苗品牌把接种者分隔开来。

若出现新须关切毒株 中心能几天内扩大运作

卫生部危机策略及行动团总司长迪内希（Dinesh Vasu Dash）今天（5月23日）到设在碧山的中心视察准备工作后接受媒体访问时说，若日后出现新的须关切变种毒株，联合检测与疫苗接种中心能在几天内扩大运作，但他估计，运作初期每天会有数百人前来检测和接种疫苗。

为了让医疗服务供应商能更好地准备疫苗和减少不必要的浪费， 卫生部极力鼓励公众在到访中心前， 先透过全国预约系统预约检测或接种时段。

另五个中心将从6月底陆续启用， 届时全岛会有10个联合检测与疫苗接种中心。