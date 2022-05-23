209人陷充值援交骗局 损失逾40万元

（早报讯）在网上假装交友后再提供性服务，骗子诱导受害者通过购买礼品卡支付肉金，今年1月至今诱使至少209人上当，骗走至少40万2000元。

警方今天（5月23日）发文告提醒公众，切勿坠入充值援交的骗局。

根据文告，受害者一般在社交媒体、交友平台或网站上看到提供性服务的广告后，与骗子成为朋友。在一些情况下，骗子也会通过WhatsApp、Telegram、MiChat和微信等社交平台主动接近受害者。

当受害者索要性服务时，骗子就会指示他们通过AXS终端机的游戏积分或购买礼品卡，提前支付肉金。

骗子还会指示受害者用骗子提供的电邮地址购买游戏积分，或要求受害者提供礼品卡的激活码，以换取性服务。

在某些情况下，骗子甚至威胁受害者缴付“保护费”，否则将骚扰或伤害他们和他们的家人。

当受害者到会面地点见不到人；缴付肉金后却联络不上骗子；或被骗子威胁时，才会发现自己受骗了。

警方提醒公众警惕陌生网友的交友请求，以及网上提供色情服务的广告。

警方说，骗子可能会通过恐吓的方式威胁受害者，以索要更多金钱。受害者应保持冷静，不要答应这些要求。也千万不要向不认识或素未谋面的人提供礼品卡激活码。

此外，公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。

公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供网络爱情骗局的线索，或拨打999报警求助。