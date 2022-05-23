李显龙总理：印太经济框架 须保持开放包容和灵活

（早报讯）印太经济框架同时具备战略和经济意义，可成为美国在本区域开展经济外交的宝贵平台。李显龙总理希望这个框架能保持开放、包容和灵活，假以时日还能促成美国和本区域之间更紧密，也更雄心勃勃的经济往来。

美国总统拜登今天（5月23日）在日本东京正式宣布启动印太经济框架（IPEF），包括印度、日本及新加坡在内的13个国家成为创始国。

李总理通过视讯见证印太经济框架的启动时，简短发言，重申我国欢迎这个框架。他说：“我们向来支持一个开放、包容、基于规则，而且稳定、安全和繁荣的秩序。”

李总理指出，印太经济框架可成为美国在本区域开展经济外交的宝贵平台，也清楚表明了美国继续致力同亚洲伙伴接触，深化它在太平洋地区的联系。

李总理也很高兴看到印太经济框架有关经济合作的议程具前瞻性且积极。印太经济框架的四大主轴分别是制定公平且有韧性的贸易规则、加强供应链韧性、发展基础设施和绿色科技，以及税务和反腐工作。

李总理指出，这四大主轴在本区域将引起强烈共鸣，尤其是它们涵盖了具增长潜力的数码经济和绿色经济领域。

李总理说，印太经济框架保持开放、包容和灵活是非常重要的，允许框架成员继续同其他伙伴合作，形成相互重叠的合作圈子，也让其他人能在准备好时加入这个框架。

“我们期待同美国和其他合作伙伴密切合作，充实印太经济框架。我们希望，假以时日，它能促成美国和本区域之间更紧密，也更有雄心的经济往来。”