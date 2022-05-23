MCT与MNACT合并案获股东批准 将成亚洲十大REIT之一

（早报讯）丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust，简称MCT）与丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust，简称MNACT）合并案已获得股东批准。

两个信托周一（5月23日）闭市后联合宣布，MCT的特别股东大会和MNACT的特别股东大会以及协议会议的所有议案，都获得通过。

在MCT周一早上举行的特大，合并案获得91.67％支持率，其他议案支持率在85.73％至92.15％。

在MNACT周一下午的特大，合并案获得99.03％支持率；在信托随后举行的协议会议，协议安排获得86.19％的单位持有者的支持，占所有投票者所持单位总值的97.68％。

两只信托去年底宣布合并成为丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial REIT，简称MPACT）的计划，合并后它将成为亚洲十大房地产投资信托（REIT）之一，平衡涵盖零售、办公和商业园的资产管理规模达171亿元（新加坡占逾50％）、18个资产分布于新港中日韩五个市场，资产组合净可租用楼面1100万平方英尺，负债率38.8％。

MCT和MNACT周一（23日）都暂停交易以待发布消息，上周五（20日）分别收报1.81元和1.20元。