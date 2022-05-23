新加坡食品局：密切关注马国禁出口生鸡影响

（早报讯）马来西亚禁止出口生鸡，新加坡食品局表示密切关注，当局将同进口商合作，以减少冲击，并呼吁消费者选择其他来源的鸡肉或其他肉类。

新加坡食品局今晚（5月23日）在面簿贴文中指出，去年本地进口的鸡肉中，有34％来自马来西亚，主要是入口到新加坡后再进行宰杀和冷却的活鸡。

[𝐒𝐅𝐀'𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐤𝐞𝐧 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭] Approximately 34% of Singapore’s chicken imports in 2021 are from Malaysia (almost... Posted by Singapore Food Agency (SFA) on Monday, May 23, 2022

食品局指出：“我们正密切关注马来西亚进口的情况，也在同进口商等利益相关者合作减少对本地鸡肉供应的冲击。例如进口商可以启动供应链来增加从其他来源进口的冰鲜鸡（chilled chicken）、增加从马来西亚之外的国家进口冰冻鸡（frozen chicken），或是使用他们库存中的鸡肉。”

食品局也指出，虽然冰鲜鸡的供应可能暂时出现影响，但是冷冻鸡可以缓解不足。食品局呼吁消费者应尽一分力，调整自己的选择，例如选择冷冻鸡而不是冰鲜鸡，或是食用其他肉类。

食品局也建议消费者只购买自己所需的食品。

马来西亚首相依斯迈沙比里今天（5月23日）宣布，内阁同意从6月1日开始，停止每月出口360万只鸡，直到国内鸡肉供应与价格恢复稳定为止。