18岁少女疑坠楼身亡

（早报讯）18岁少女疑自寻短见，从高楼坠落在有盖走廊上。

这起事故发生在今天（5月23日）下午4时许，地点是金文泰3道第441B座组屋。

《联合早报》摄影记者晚上7时抵达事发现场时，一个相信用来遮盖尸体的蓝色帐篷还在有盖走廊上方，数名警察就站在帐篷旁展开调查。

在有盖走廊下方，警方也拉起了封锁线，避免调查工作因为公众站得太靠近而受影响。

事发地点位于金文泰广场附近，该处人潮流量大，附近又是邻里商圈，惊动不少公众，都站在封锁线外围观。当现场传出坠楼身亡的是个年轻女生时，公众更觉得惋惜。事故发生后，一间饮料店和一间便利店的生意大受影响，为了方便调查，两间店都提早结束营业。

金文泰中心不愿具名的居民受访时说，下午4时许，她曾听见一声巨响，但她没有多加留意，直到不久后看到蓝色帐篷，才得知有人坠楼。

据悉，坠楼的女生有留下遗书，疑是自寻短见，至于原因就不得而知。

警方受询时证实，今天下午4时16分接获一起非自然死亡案件，一名18岁女生被医护人员宣告当场死亡。

警方仍在调查这起案件。

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