（早报讯）美国隔夜股市全面上涨，道琼斯工商指数涨618点或1.98%，标普500和纳斯达克指数各涨1.86%和1.59%。

亚洲区域股市今天（5月24日）开盘普遍疲弱。日本和澳大利亚股市开盘皆横摆，韩国股市跌0.30%。

投资者担心美国联邦储备局会采取更鹰派的立场，引发市场对经济放缓的担忧，本地股市昨日（23日）下挫26.93点或0.83％，新加坡海峡时报指数闭市报3213.65点。

本地今天可关注的股票：

1. 吉宝企业旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）再争取到总值1亿2000万元的升降式钻油台（jackup rig）租赁合同。吉宝岸外与海事披露，这些钻油台将租给中东的一家探勘公司，今年第四季开始，为期三年，并可延长一年。

2. 扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）于6月8日下午3时以电子方式召开特别股东大会，寻求股东同意公司进行股票回购。

3. Swiber控股披露，高庭已经批准延期申请，公司的司法管理期限延至9月30日。

4. 铭泰国际（Metech International）计划以61万8000元，脱售Blufu Water（Xinmin）的60%股权给Greenspace Enviro。公司表示，不打算投入更多资源扩大废水处理业务，因此决定脱售Blufu Water（Xinmin），并把收益投入到实验室培育钻石业务。

5. 营养屋国际（NutryFarm International）澄清，公司申请司法管理的审讯还未确定日期和时间，申请临时司法管理的审讯则延期至6月10日。