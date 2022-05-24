吉门营房五座建筑展开招标 打造餐饮休闲艺术园区

（早报讯）为了引进更多创新商业元素，把吉门营房打造成结合餐饮、休闲与艺术的园区，新加坡土地管理局今天为五座建筑举行公开招标。

新加坡土地管理局今天（5月24日）宣布为位于亚历山大路的吉门营房（Gillman Barracks）的第5A、8、9A、10和45座建筑展开公开招标。这五座建筑将可作为餐饮和休闲用途如农场市集、提供现场音乐的餐馆、“农场到餐桌”（farm to table）餐馆、工作坊等。

土管局会根据投标者的标价和提案质量（quality）进行评估，质量的比重占60%。质量的涵盖范围包括提案的构思与创新程度，以及它们如何为整个园区注入活力。当局也会着重考虑投标者的提案是否融入绿色元素，如节能照明和通风设备、在厕所安装省水设置、使用可降解包装等。

五座开放投标的建筑中，9A目前空置，其余四座目前被租作为餐饮用途，租期会在明年2月左右到期。

这五座建筑的面积分别介于64至343平方米，公开投标从今天开放至7月19日。成功投标者会获得五年租约，并可在到期后续约两到三年。

吉门营房的振兴计划分两阶段进行，当局也会在今年底为其他建筑展开招标。

土管局也已经开始为吉门营房展开一系列翻新工程，这包括提升厕所设施、兴建游乐场、增建有盖走廊以提升吉门营房17个建筑之间的衔接。翻新工作预计明年初完成，共耗资约200万元。

吉门营房目前共有18个租户，这包括10个艺廊、一个非盈利机构以及六家餐饮业者。