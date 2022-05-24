投资者忧心经济情况恶化 早盘股市疲软

（早报讯）市场情绪持续受到美国联邦储备局的政策变化以及经济放缓的不确定因素影响，包括本地在内的大部分亚洲股市上午表现疲弱。

美国隔夜股市虽然大幅反弹上涨，三大指数皆涨逾1.5％，但今天（5月24日）交易的股指期货却下滑，显示美国股市今晚开盘之后的走势恐怕不理想。

本地股市开盘小幅上扬3.26点或0.10％，并一度涨至3220点以上，涨幅扩大至0.35％左右。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3218.10点，涨4.45点或0.14％。

日本、上海、香港和韩国股市上午大部分时间维持下跌，跌幅介于0.60％至1.30％。

Allspring Global Investments高级投资组合经理帕特尔（Margaret Patel）对彭博电视说：“联储局没有意识到目前的经济信号，继续采取积极手段收紧货币政策，这是一个很大的风险。”

“如果他们看看外面的真实世界，他们就会发现现在是暂缓的时候，届时我们可以尝试在不出现经济衰退的情况下找到一条出路。”

IG市场策略师叶俊荣也说：“市场整体情绪有些压抑，因为投资者担心未来经济情况恶化，Snap也特别强调了这一点。”

美国社交媒体公司Snap首席执行官斯皮格（Evan Spiegel）给员工的一份说明中提出预警说，公司第二季度的营收和经调整后的盈利将无法达标。他说：“……宏观环境恶化比我们上个月发布季度预示时所预期的还要快。”

斯皮格的预警不仅造成Snap在盘后交易大跌30％，其他科技股如Meta、谷歌和推特等也下跌了4％至7％。

叶俊荣指出，由于美国金融股表现相对强劲，这有助于提振本地银行股，进而为海指提供支撑。

摩根大通（JPMorgan Chase）调高了利息收入预测，2022年的净利息收入可能超过560亿美元（约770亿新元），远高于1月份给出的500亿美元的估计。

星展银行（DBS）和大华银行（UOB）上午涨0.55％和0.65％，华侨银行（OCBC）则持平。