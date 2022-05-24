英勇基金补贴计划24日起终止

（早报讯）配合我国大幅度放宽防疫措施，用于帮助受冠病疫情影响家庭、前线人员和义工的英勇基金补贴计划即日起终止。不过能够证明在计划宣布终止前确诊冠病并符合条例者，仍可在规定期限内提交申请。

由社区筹款建立的英勇基金（The Courage Fund）自前年疫情暴发以来，除了帮助染上冠病的医疗和前线人员外，也有针对性地帮助受疫情影响的低收入家庭，让他们获得一笔500元至1000元不等的现金补贴，住户收入越低，补贴就越高。

根据社会及家庭发展部和国家福利理事会今天发的文告，我国自上月起把疾病暴发应对系统（DORSCON）警戒级别从橙色下调至黄色，再加上社区和边境措施大幅度放宽，当局经检讨后决定立即终止所有与英勇基金相关的补贴计划。

完成疫苗接种的前线人员和义工，若在当局宣布终止计划前（即5月24日）确诊冠病，仍可继续申请补贴，但他们须在7月24日前提交申请。低收入家庭则须在11月24日前或从确诊最后一天算起的半年内提交申请，以较早日期为准。

英勇基金至上个月底共筹得1850万元款项。截至本月12日，其中990万元已发放给近三万名受惠者。社会及家庭发展部和国家福利理事会说，剩余款项会用在正在受理的申请，以及在上述规定期限前提交的申请。