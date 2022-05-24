马国限制出口鸡只 本地鸡肉可能进一步涨价

（早报讯）马来西亚下个月起限制出口鸡只，影响我国生鲜鸡肉的供应，受访鸡肉和熟食摊主不排除下来会涨价，有的甚至可能得暂时停业。

马国首相依斯迈沙比里昨天（5月23日）宣布，从6月1日开始，停止每月出口360万只鸡，直到国内鸡肉供应与价格恢复稳定。

《联合早报》记者今早走访多个巴刹，牛车水大厦巴刹与熟食中心、庙弯巴刹（Beo Crescent Market）和芽笼士乃巴刹等五个巴刹的摊贩受访时都表示，早上暂未收到任何生鲜鸡肉供应商的消息，因此还不知道供应价格是否有变化。

庙弯巴刹唯一的生鲜鸡肉摊负责人黄桂花（65岁）说，他们售卖的鸡肉都从马国进口，今年供应价每公斤已上涨超过1元，因此他们也调高每公斤的售价约5角。

开业20多年的黄桂花预计，这次生鲜鸡肉每公斤的供应价会上升2角至3角。“我们的售价多少都会上涨一点，但我们会承担约一半的成本费用，所以熟客大多数应该还可以接受。”

她说：“如果生鲜鸡肉供应短缺，我们就会休息一阵子，顾客都喜欢给家人买新鲜鸡肉，所以我不会考虑卖冷冻肉。”

在大巴窑4巷与丈夫共同经营建发鸡摊的许丽玉（60岁）则担心涨价会引起顾客不满。“因为疫情我们之前已经涨过一轮价格，每公斤多3角，还得与一些顾客解释原因。如果需要再涨价，不是所有的顾客都能体谅。”

根据新加坡食品局的统计数据，本地去年进口的鸡肉，有34％来自马国，主要是运到新加坡宰杀和冷却的活鸡。

在芽笼士乃巴刹售卖生鲜和冷冻鸡肉的奥恩（Roslina Onn，55岁）说，她会增加冷冻鸡肉的进货量，来补足生鲜鸡肉的短缺。“相比其他肉类，有些家庭倾向于吃鸡肉，因此无论如何都会购买鸡肉。”

随着乌克兰战争和通货膨胀等因素推高成本，一些原本没涨价的小贩也因为这次的鸡肉供应问题，不得不考虑调整熟食价格。

在牛车水大厦售卖娘惹杂菜饭14年的陈俊财（65岁）说，他自开业以来从未涨过价，随着今年整体成本上升三成，收入也受到影响。

其中，他采购的马国鲜鸡肉价格从3月的每公斤约4元5角，增加到目前的每公斤6元多。“我会尽量不调整价格，但每公斤鸡肉若增加到7元5角，我售卖的鸡腿也得增加2到3角。”

另外，也有部分消费者担心鸡肉短缺，提前向摊贩预订鸡肉，或是增加所购买的鲜鸡肉数量。

牛车水大厦巴刹鲜鸡肉摊的老板娘王彩禅（80岁）说，马国禁止鸡只出口的消息一出街，昨晚就有两到三个顾客打电话来预订鸡肉。“他们不太在意价钱，只是担心买不到鸡肉，还嘱咐我如果没有货要早点通知他们。”

退休家庭主妇李素云（72岁）每个周末都会为两个孙子煲鸡汤，为他们补充营养，因此担心生鲜鸡肉供应会不足。“两个孙子很喜欢我煲的鸡汤，因此鸡肉的价钱涨的再高，我还是会买。”