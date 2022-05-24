桌下装摄像机偷拍同事裙底 前教师监18周

（早报讯）办公桌下装迷你摄像机，男前教师偷拍女同事裙底，今早（5月24日）被判入狱18周。

今年46岁的被告案发时是一名数学教师，执教15年。他今早承认两项偷拍罪名，其余两项交由法官考虑后被判坐牢18周。

根据案情，第一名受害人也是一名教师。被告觉得对方非常吸引人，在色情网站上看到裙底视频后，突然也有想要拍受害人裙底的欲望，因此上网购买了高清迷你摄像机。

去年1月13日，他趁教师都在上“好公民课”的时候溜进了教务室，用胶带把摄像机装在办公桌下，对准受害人的椅子。

受害人回到办公桌，数小时后无意间发现摄像机。她取出记忆卡查看，除了见到自己的裙底视频以外，摄像机也拍到了被告的样子。她两天后到警局报案。

警方逮捕被告后，在他手机里发现了一段属于另一名受害者的裙底视频。

原来，被告隔天找机会取回相机时发现已经不见，但他装作若无其事，傍晚还约了一名前女同事一起吃饭。

吃完饭后，被告在两人乘搭手扶梯时，从背后偷拍了前女同事的裙底。

摄像机不见 肆无忌惮再犯

主控官指出，被告发现摄像机不见后，应该已经察觉将会被调查，但是他仍肆无忌惮，当天傍晚再次犯案。

另外，被告并不是第一次企图偷拍女同事的裙底，他从2020年6月开始已经多次尝试，只是一直失败。

主控官指出，被告并不是随机犯案，而是预谋针对漂亮的同事，精心策划偷拍，背弃两人对他的信任。

代表律师求情时说，被告患有某种精神病，事后已经开始接受治疗，只是因为没钱不能继续，请求法官从轻发落。

法官下判时指出，偷拍的行为非常阴险、难以侦测，必须阻吓其他人犯下相似的罪行。