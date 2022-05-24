城市发展第一季私宅销售量跌41%

（早报讯）受到房地产降温措施影响，城市发展（CDL）今年第一季的私宅销售量下跌41％。

城市发展周二（5月24日）发布的业务报告显示，截至今年3月底，公司及合资联营公司在第一季度售出188个单位，总销售额为4亿7790万元元。相比之下，该集团去年同期卖出319个单位，总销售额为5亿1360万元。

尽管如此，集团对本地房地产市场仍持乐观态度，认为在私宅供应量缓和以及市场稳健基本面支撑下，预计房地产市场"整体保持韧性，私宅价格维持稳定“。

城市发展另一核心的酒店业务在第一季回升，全球的酒店客房平均收入（RevPAR）去年同期的44.40元，在第一季上扬到89.60元，同比增长101.8%。集团的酒店入住率则从36.8%回弹到52.2%的水平，平均营业毛利率同比增长8.5个百分点，从6.1%增至14.6%。

集团表示，酒店业务改善，相信主要是冠病疫情等相关旅游限制放宽所推动。

在投资房地产业务方面，集团在新加坡的办公楼组合的出租率为93%，高于全岛的88%出租率；零售组合的承诺出租率为95%，同样也高于全岛的92%出租率。

另外，城市发展第一季完成脱售东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）的交易，预计取得巨大收益。集团也从脱售千禧首尔希尔顿酒店（Millennium Hilton Seoul）以及毗邻地段，取得5亿2620万元的收益。

它还会从黄金坊的集体出售交易中取得收益。集团持有黄金坊的34.8％分层面积（strata area）和6.3％分层地契份额（share value）。这个项目上月以７亿元卖出给远东机构（Far East Organization）和鹏瑞利集团（Perennial）组成的财团。