艺术学院女生遇害案 另一嫌犯仍逍遥法外

（早报讯）失踪艺术学院女学生遭杀害案，第一名嫌犯被控近一年半，第二名嫌犯仍未落网。

这起备受关注的谋杀案今早（5月24日）再度过堂，嫌犯哈迈德·丹尼尔（Ahmad Danial，37岁）的代表律师在庭上透露以上消息。

涉案的两名男子中，只有哈迈德·丹尼尔于2020年12月17日被控上庭。事隔近一年半，律师指另一名34岁的男嫌犯拉吉尔（Ragil Putra Setia）仍逍遥法外，当局还在彻查他的下落。

哈迈德·丹尼尔涉嫌于2007年6月30日，凌晨1时39分至上午7时20分间，连同拉吉尔在马林台一个组屋单位，共谋杀害19岁少女张玮凌。

张玮凌在2007年6月29日失踪，警方13年后重新调查时取得突破，发现她已经被杀害。（档案照）

根据早前报道，拉萨尔艺术学院一年级学生张玮凌（洋名Felicia）在2007年6月29日失踪，警方特别罪案调查组在13年后重新调查时取得突破，发现她已经被杀害。

在印尼居住和工作

根据报道，拉吉尔近年都在印度尼西亚居住和工作。资深刑事律师阿莫勒（Amolat Singh）早前接受zaobao.sg访问时指出，印尼与新加坡没有签署引渡条约，如果嫌犯真的身处印尼，当地警方是否协助追查、逮捕并遣返嫌犯，得视印尼政府的意愿而定。

警方早前已完成调查工作，心理卫生学院也准备好哈迈德·丹尼尔的精神评估报告，但没有透露详细内容。案件展至7月19日再过堂。

如果谋杀罪成立，被告可能被判死刑。