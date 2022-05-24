受海外情绪影响 海指周二跌破3200点

（早报讯）美国股指期货挫跌加上北京加紧防疫的消息，促使亚太股市周二（5月24日）纷纷败跌。本地股市的海峡时报指数周二再跌18.61点或0.58％，闭市报3195.04点，比其他区域发达市场更平稳。

亚太发达市场当中，香港股市周二猛跌，恒生指数败挫1.75％。悉尼、东京和首尔股市也各跌0.35％、0.94％和1.57％。受北京疫情消息影响，上海和深圳股市分别猛挫2.41％和3.62％。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时说，虽然美国纽约隔夜股市的三大股指周一劲涨1.59％至1.98％，但它们的期货皆下滑，使市场担心美股周一的上涨只是暂时性，周二将回跌。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）午后说，周一的涨势可能仍将是短暂的，因为Snap股价在盘后交易中暴跌30％；此前它警告说，公司的收入和收益将不及预期，并会放缓招聘。而Snap的坏消息将Meta的股价在盘后交易中拉低了7％。

“因此，美国股指期货指向一个负面的开始。这就像在市场过了阳光灿烂的一天后，我们回到了现实。”

美国股指期货目前跌幅在0.93％至1.94％。

萧玮恩指出，香港、上海和深圳股市下跌，因为周二消息说，北京加紧防疫，隔离了更多人。中国政府昨天宣布给予商家和消费者1400亿人民币（290亿新元）的税务减免，周二早，中国的一些股票确实因此上涨，但股价支持不了多久。

整体本地股市交易量周二微增至16亿3000万股，交易总值显著增至13亿9000万元。全场上升股192只，下跌股280只。海指成份股仅三只上涨，五只持平，22只下跌。

个股方面，扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）周二股价大涨9.20％，闭市报0.475元。这是该股4月28日上市以来最大单日涨幅。