职总平价为四款畅销食用油打折10％

（早报讯）职总平价超市即日起至6月1日，为四款受消费者欢迎的食用油提供10％的特别折扣，每名顾客一次限购两瓶。

这四款食用油包括两公升装的刀标油、稻田（Rice Field）100%纯净米糠油、Duck brand菜油和鸡标（Cock Brand）100％纯正花生油。这些食用油的原价介于6.70元至14.65元，打折后，下来一周的零售价介于6元至13.15元。

职总平价发文告说，旷日持久的冠病疫情，加上乌克兰战事，导致全球经济和供应链受到前所未有的冲击，进而使生产食用品的货运、工资、能源、原材料和人力成本高涨。印度尼西亚近日解除对毛棕榈油出口的禁令虽能提供一些喘息空间，但市况仍变化不定。

年初至今，食用油的价格已上涨3％至25％，依品牌、容量、种类和原产地而异。

职总平价集团首席采购官唐亚炎说，目前经济充满不确定性，为提供保障，恢复一些常态感，职总平价将尽可能维持价格，并在可行的情况下调低售价，像上述四款食用油一样。

文告说，职总平价销售来自不同产地，包括马来西亚、泰国、意大利、西班牙和本地的食用油。这种分散产品源头的采购政策有助确保超市能持续提供这个日常用品。

国内食用油短缺，印尼原本从4月28日起禁止棕榈油出口，但已在本周一（5月23日）正式解除禁令。

《联合早报》早前报道，印尼棕榈油出口禁令虽不太可能对我国食用油的整体供应产生重大影响，但预计下来食用油的价格将受到更大的上涨压力。