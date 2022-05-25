我国经济首季增长3.7% 全年增长料处于3%至5%区间下端

（早报讯）乌克兰战争和供应链持续受到干扰，外部环境进一步恶化，造成我国今年全年增长料处于预测范围下端。

贸工部今早公布我国今年第一季经济调查报告，重申先前对今年经济增长3％至5％的预期，但表示如今增长将放缓至预测区间的低端。

报告指出，因俄罗斯和乌克兰战争以及中国疫情而实施的封控措施，全球供应链的紧张态势加剧，加剧通货膨胀并引发全球迈向更高利率。

它说：“与三个月前相比，新加坡经济的外部需求前景已经减弱。与此同时，全球经济的下行风险仍然很大。”

根据贸工部最新经济数据，我国第一季经济增长同比上扬3.7％，优于官方上个月预估的3.4％，不过较之前一季的6.1％增长有所放缓。

经季节性调整，第一季经济环比增长0.7％，也较之前一季的2.3％增长来得低。

贸工部常任秘书林明亮在记者会上指出，外部经济环境已进一步恶化，部分原因是俄乌冲突对能源、食品和其他大宗商品的供应形成干扰，进而导致全球通胀压力上扬。另一方面，中国为控制国内疫情而实施严格措施，可能会拖累它的经济，造成全球供应瓶颈。

林明亮说：“全球供应中断情况预计比早先预期的更加严重和持久，可能持续到今年底。这将会导致生产受限，抑制一些外部经济体的经济增长，所影响幅度超出我们先前预测。”

但他指出，有一些行业增长前景有所改善。首先，电子业在全球强劲需求推动下，扩张速度比先前预测更迅速。其次，我国实行简化的疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework，简称VTF）和放宽边界限制，将带动专业服务领域增长以及航空与旅游相关领域复苏。

此外，边界限制放宽将支持面向消费者领域如零售业和餐饮业等，加快复苏步伐，同时缓解建筑业等依赖外来员工的劳动力短缺问题。