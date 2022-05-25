（早报讯）市场担忧经济前景及货币政策、美国股指期货挫跌、加上北京加紧防疫的消息，促使亚太股市昨日纷纷败跌波及本地股市。新加坡海峡时报指数昨日再跌18.61点或0.58％，闭市报3195.04点，但比其他区域发达市场更平稳。

美国隔夜股市疲弱，纳斯达克指数跌2.35%，标普500指数跌0.81%，道琼斯工商指数则微涨0.15%。

本地今天（5月25日）值得关注的股票如下：

*基于清真认证餐馆业务和季度性因素作出贡献，日本食品控股（Japan Foods Holding）2022下半财年营收增长2.9%至3340万元，净利增长46.6%至490万元。

集团今早宣布业绩时表示，全年营收上扬7.1%至5460万元，但净利则下跌10.8%至320万元。

集团指出，冠病防疫措施放宽，集团扩大了在本地的业务网络，导致人力和营运成本增加，促使销售、分销与行政开支上扬。政府雇佣补贴计划（JSS）和店面业主回扣减少，也导致其他收入减少。这些都是造成全年净利减少的原因。

*ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）今早宣布将以5340万元（不包括脱售成本和消费税），脱售一个澳大利亚房地产给澳大利西亚会议协会（Australasian Conference Association）。

有关房地产是新南威尔斯的3 Sanitarium Drive，售价分别比公允值和当初的买价高出18.5%和61.8%。

*扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）昨日（24日）股价大涨9.20％，闭市报0.475元。这是4月28日上市以来最大单日涨幅。它将于6月8日下午3时以电子方式召开特别股东大会，寻求股东同意公司进行股票回购。

*吉宝企业旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）再争取到总值1亿2000万元的升降式钻油台（jackup rig）租赁合同，这笔金额包括为在当地运作而对钻油台进行的改装工程。

吉宝岸外与海事披露，这些钻油台将租给中东的一家钻井公司，在今年第四季部署于中东，为期三年，并可延长一年。吉宝岸外与海事之前在5月9日也宣布两个钻油台租约。它认为这反映吉宝岸外与海事钻油台的高素质和油气市场正在改善。

吉宝企业昨日股价跌0.59％至6.73元。

*挪迪克集团（Nordic Group）宣布取得总计1900万元的多个合同，同时旗下子公司Avitools Singapore将以1000万元全面收购Eratech私人有限公司。新合同来自精密工程、系统综合、石化与环境工程等业务领域。Eratech从事精密加工和全套承包制造服务。挪迪克集团昨日股价持平于0.395元。