充电宝突起火 地铁乘客被迫下车

（早报讯）地铁乘客的充电宝不知何故突然起火，所有乘客被迫在索美塞站下车，所幸无人受伤。

这起事故发生在星期二（5月24日）中午12时许，地点是南北线开往裕廊东站的地铁列车。

根据网上流传的视频，发生事故后地铁列车停在索美塞（Somerset）站，不少乘客急忙下车。

车厢内冒出阵阵白烟，浓烟瞬间弥漫地铁站，疑因浓烟味道刺鼻，有乘客捂着鼻子从车厢内走出。

SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开回复《联合早报》询问时说，星期二中午约12时10分，一名乘客乘搭南北线地铁抵达索美塞站时，乘客的充电宝突然起火，所幸另一名乘客即时将火扑灭。

“SMRT工作人员在现场提供援助。为了安全起见，所有的乘客都在索美塞站下车。我们也没有接获乘客需要医疗援助的通报。”

蓝晓开透露，发生故事的列车事后撤回车厂，以作进一步的检测。公司目前正协助公共交通保安指挥处（TransCom）进行调查。