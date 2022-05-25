本地股市周三早盘跌0.2%

（早报讯）投资者等候美国联邦储备局会议记录出炉而采取谨慎态度，美国隔夜股市表现疲弱，区域股市表现不一，本地股市早盘陷入横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌6.52点或0.2%，报3188.52点，早盘最高点为3208.97点。

全场成交量5亿1207万股，总额4亿1232万元。上升股177只，下跌股170只。

海指成份股16只上扬，九只下跌，五只持平。

领涨的成份股是胜科工业（Sembcorp Industries）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）。胜科工业起1.08%，报2.82元；吉宝数据中心房地产信托起1.03%，报1.97元。

领跌的成份股是香港置地（HongkongLand）和大华银行（UOB）。香港置地跌1.06%至4.66美元，大华银行跌0.96%至28.94元。

区域股市则大多横摆或上扬，台湾和韩国领涨，分别起0.83%和0.81%。

联储局联邦公开市场委员会（FOMC）的会议记录，将在本地时间明天凌晨2时发布。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“我们预计，直到联储局大幅加息的尾部风险被消除为止，新加坡市场将保持谨慎情绪。”

他指出，联邦基金利率目前为0.75%，并可能在9月底之前达到2.25%左右的中性水平，届时利率走势才会更为清晰。

高盛（Goldman Sachs）在一份报告中指出，只有联储局发出结束紧缩措施的信号，股市的抛售才会触底。可是，在经济衰退明显出现之前，联储局不会这么做。

报告说，联储局货币政策历来在股市触底前约三个月就不再收紧，并且在股市下跌约两个月后就转向宽松政策。