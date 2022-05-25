延误六个月或更久的预购组屋项目减至58个

（早报讯）截至今年4月，工程延误六个月或更久的预购组屋项目已减至58个，不到所有项目的六成。这个数目与去年同期相比有所下降，当时有74个项目，或八成以上的项目延迟六个月或更久。

国家发展部长李智陞今天（5月25日）早上走访刚竣工的榜鹅预购组屋Northshore Edge，接受媒体访问时说，在建屋发展局和建筑供应链伙伴的努力与合作下，预购组屋项目的延误已显著减少。

下来两年推出的新预购组屋项目，等候时间中位数应能维持在四年至四年半。这低于目前施工中的项目，这些项目受冠病疫情影响，等候时间中位数介于四到五年。

李智陞说，缩短等候时间，意味着更多组屋买家能更早迁入新居和成家，继续他们的人生计划。

他举Northshore Edge为例，这个项目原本预计去年第四季竣工，却因疫情而延误了六个月。但通过建屋局和承包商的通力合作，弥补了一些损失的工时，将六个月的延误减少了一个月。

Northshore Edge三座组屋中，其中一座已在上个月竣工，居民也在这个月开始领取钥匙。其他两座将在数周内完工。

建屋局去年共交付近1万5000个新组屋单位，高于2019年的约1万3500个单位。李智陞说，建屋局其实每一天都在交付新组屋，今年将按计划交付更多单位。

随着项目的进度更明朗，当局也会即时通知组屋买家他们什么时候能领取钥匙。李智陞说，组屋竣工的三个月前，当局也会提供预计竣工月份（有时为两个月范围），而不只是预计竣工季度。

新一轮预购组屋销售活动5月27日开始

李智陞也透露，这个月的预购组屋销售活动将从5月27日开始，6月2日结束。

建屋局会在红山和女皇镇推出多两个黄金地段组屋项目。

位于红山的预购组屋项目共有1660个三房式和四房式单位，地点在中峇鲁路、亨德申路和立达路下段交界处地段，附近有中峇鲁和红山地铁站。

女皇镇的预购组屋项目则坐落在锦茂路、波那维斯达地铁站附近，共有860个三房式和四房式单位。