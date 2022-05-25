明年总统选举 选举局拟接受海外邮寄选票

（早报讯）选举局有意在明年总统选举时试行两项新安排，包括允许海外选民邮寄选票，以及让一些住院护理设施的住户无须外出到投票站去，可在他们住宿处投票。

选举局今天（5月25日）开始分批征询各政党、住院护理设施业者和海外选民的意见，预计今年7月公布结果。

选举局发文告说，选举局会定期检讨竞选程序，以提升新加坡人的投票体验。在冠病疫情中举行的2020年大选，突出了两个关键问题——选民老龄化和一些在国外的选民难以亲自到海外投票站去。

自2006年大选开放海外投票以来，所有选民都必须亲自到其中一个海外投票站去投票。

选举局说，他们意识到一些旅居国外的新加坡人可能无法到投票站去，例如冠病疫情就突显了旅游限制导致人们出行不易的问题。

“在未来的选举中，即便是非疫情时期，人们仍可能因为其他的旅游限制和阻碍，而不能去到投票站。”选举局因此正在研究，是否能让这些选民通过邮寄选票的方式投票。

选举局参考了包括美国在内的案例，总结邮寄选票的一些挑战，包括如何确保选票保密、避免选票被篡改、确保投票者未受旁人施压，以及选票能在期限内寄达本地等。

选举局建议，为让海外选民能及时收到和寄出选票，他们须通过政府网站下载和打印选票和回邮信封。他们须在注册成为海外选民时提供签名样本，并在回邮信封上签名，以便当局核实选票真伪。投票是保密的，选民不应在信封上注明任何个人资料，选票和信封也会分开处理。

海外选民必须在投票日前寄出选票，并在投票日后的10天内寄至选举局。

在一些住院护理设施试行在地投票

我国选民正快速老龄化，第二项特别安排的用意，是为了方便住院护理设施的年长选民。

视住户人数和情况，选举局计划在一些住院护理设施试行在地投票，包括在疗养院内设置投票站，或是安排流动小组把投票箱和选票带到住户床边，协助行动不便的住户投票。

选举局曾在上届大选做出类似安排，由监票官协助入住指定酒店履行居家通知的选民，在客房内完成投票程序。