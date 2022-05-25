公众担心没有鲜鸡采购更多 部分鸡摊和超市提早售完

（早报讯）马来西亚禁止出口活鸡，本地一些消费者担心会影响我国的鸡肉供应，今早（5月25日）急忙到巴刹和超市购买鲜鸡和冷冻鸡。由于需求增加，供应价也水涨船高，一些摊主已把成本转嫁给消费者。

《联合早报》记者走访多个巴刹和超市观察发现，不少售卖鲜鸡的巴刹摊位都提早收档，原来好些顾客一早前来购买比平时采购量更多的鲜鸡，摊主也因此更早卖完。

在庙弯巴刹经营生鲜鸡肉摊的黄桂花（65岁）受访时说，平时要过了上午11时才会卖完，但今早不到9时，所有的鲜鸡就已经卖完。“供应商少给我两成的货也是很快卖完的原因，而且供应商也把价格提高每公斤大约5角钱，我只好每公斤多卖5角。现在所有人都要多拿货，供应商自然没有足够的货可以提供。”

她也说，平时每天会订50至60只鲜鸡来卖，下来有跟供应商要求100只，但不知道有没有货。如果下来没有货源，她索性停业休息一阵子。

“顾客购买的量也比较多，比如一些熟客平时预订20只鸡腿，现在会订30只。他们宁愿多买，然后放在冰箱，吃上一两周。”

好几家职总平价超市，例如位于金文泰购物商场及大巴窑4巷的平价超市，今天中午之前就出现鲜鸡货架清空的情况。

金文泰购物商场职总超市店员透露，早上约10时有新的鲜鸡上架，但很快就卖完，不少顾客都买至少三四包，也不确定下批货几时到。大巴窑4巷职总超市店员则说，不会补货，要等到明天才看有没有货。

淡滨尼的几家职总超市则货源仍相当充足，其他超市如昇菘超市也没出现鲜鸡货源不足的情况，货架都是满满的。

平时早上会到红山巴刹买菜的蓝庆诚（69岁，退休者）受访时说，他每天早上8时都会到巴刹买菜，但今早发现卖鸡的摊位已经卖出一大半的鸡肉，便赶紧去买。“虽然我也没有多买，只买了这两天要煮的分量，难免有点担心之后是不是没有鲜鸡吃。但我又不想买了放在冰箱里，这和买冷冻鸡也没什么差别。”