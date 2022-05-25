虐佣和企图删电眼画面 女雇主被判监

（早报讯）因与缅甸籍女佣语言不通，女雇主屡次在怀孕和生产之后拿女佣出气，有一次更在婆家面前暴打女佣。她之后教唆丈夫串通口供，还指示丈夫和姑子删除电眼画面，企图掩盖自己虐佣的罪行，但丈夫最终决定把电眼画面交给警方。

中国籍的白依虹（34岁，前补习老师）面对蓄意伤人、动粗和妨碍司法等七项控状。她今天（5月25日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢八个月又六周。

根据案情，31岁的受害女佣自2019年11月起受雇于被告的丈夫。女佣当时与怀有身孕的被告，以及被告的母亲住在后港组屋二楼单位，而男雇主则与自己的家人住在同座组屋的四楼单位。

由于女佣不太听得懂华语，有时听不懂被告的指示，被告为此对女佣感到不满，多次责骂女佣和对女佣动粗。

2020年11月6日，女佣因肚痛去看医生，被告担心女佣会把病菌带回家传染给新生宝宝，让女佣暂住在婆家一天。岂料隔天女佣拒绝回到被告的单位，气得被告当着婆家面前暴打女佣，导致女佣嘴唇流血沾染上衣，而被告的暴行全被客厅的电眼拍下。

被告担心女佣会报警举报她，对女佣软硬兼施称可以商讨一个两全其美的解决方案，并警告女佣如果把事情闹大，她将无法回国见两个孩子，也拿不到薪水。

被告之后也要求丈夫向中介谎称，是女佣自己撞到门才会嘴唇流血，并指示丈夫让大姑和小姑帮忙删除电眼画面，但丈夫最终把电眼画面交给警方。

被告的母亲海玉兰（57岁）也因协助把女佣拖出单位，面对动粗的控状。她去年底认罪后，被判罚款3000元。（人名译音）