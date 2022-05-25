“女老板说她会杀了我” 雇主暴打女佣罪成

（早报讯）“女老板掐我的颈项”、“她对我拳打脚踢，还用手机打我”、“今天，女老板说她会杀了我……”

这是一名缅甸籍女佣（24岁）手写的日记，她的女雇主（42岁）原本不承认施暴，但法官指女佣的日记内容与警方的证据吻合，因此裁定女佣供词可信，今天（5月25日）判女雇主罪名成立。

由于被告的年幼儿子也上庭供证，为了保护他，法官谕令媒体不可报道任何能透露他的身份的资料，包括女佣和被告的名字。

被告面对六项蓄意伤人和一项使用刑事暴力的罪名。根据控方提呈的结案陈词，被告于2017年8月至9月对女佣施暴长达两个月，每当不满女佣做的一些事，就对她大喊，甚至掌掴及暴打她。

有一次，被告掌掴女佣的脸颊，掐她的颈项，并将她的头推向炉灶，甚至恫言：“我今天会杀了你”。

另一次，被告与女佣起冲突时，又暴打女佣的头部和身体。女佣忍无可忍，跑到屋内的祈祷间，锁上门并拨电报警。被告气得狂拍房门，高喊：“你好大的胆子”，这些声音都被报警电话录下。

法官认为，从电话记录可听出女佣当时感到害怕，被告也显然充满怒气。警方到场后发现女佣背部有手掌大的印记，符合遭暴打的迹象。

被告反指女佣虐待她的儿子，并指对方为了撇清责任，而且想尽快回国而诬赖她。法官不信被告的说词，指若真是如此，被告没有理由继续聘请女佣，但在她所称的“虐童”事件发生后，还继续聘用女佣。

被告的丈夫与儿子当辩方证人，但法官指事件发生时丈夫不在场，儿子虽然在庭上袒护母亲，但他心智还未成熟，况且事发时仅六岁，无法确切形容发生什么事。

案展至八月下判。