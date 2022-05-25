亚尼万瓦尼将出任保诚集团首席执行官

（早报讯）保诚集团（Prudential plc）周三（5月25日）宣布，委任亚尼万瓦尼（Anil Wadhwani）接替费茨派垂克（Mark FitzPatrick）为集团新任首席执行官，将于2023年2月25日上任。

这项任命有待香港保险业监管当局的批准。现居香港的亚尼万瓦尼将常驻香港。

亚尼万瓦尼在全球金融服务领域拥有超过30年的领导经验。他曾任宏利保险（Manulife）亚洲总裁兼首席执行官，成功地带领企业发展多元化和多渠道业务，并使得市场份额显著扩大。

此外，亚尼万瓦尼在数码领域也有丰富的经验，成功在亚洲13个市场推动技术平台现代化发展。

保诚公司的文告说，亚尼万瓦尼在加入宏利保险之前，还曾在花旗银行（Citi）任职达25年。主要负责亚太地区、欧洲、中东、非洲和美国等地的消费金融服务业务。

文告说，费茨派垂克在亚尼万瓦尼上任前将继续担任临时首席执行官，负责和管理公司营运，以确保交接顺利。

保诚公司将继续专注于对产品代理和银行保险业务的发展，以及数码化多渠道销售模式。

保诚公司主席瓦德拉（Shriti Vadera）表示，亚尼万瓦尼不仅在保险行业经验丰富，而且在创造和推动企业成功文化方面也卓有成效，这将帮助集团在亚洲和非洲市场中为客户提供更好的服务。

文告也透露，公司亚洲和非洲首席执行官尼坎德鲁（Nic Nicandrou）将离职，这个职位随着集团新任首席执行官的任命将被终止。