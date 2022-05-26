（早报讯）美国联邦储备局发布的会议记录表明有信心缓和通胀，但也关注金融稳定风险，华尔街隔夜股市三大股指都上扬。

纳斯达克指数起1.51%，标普500指数起0.95%，道琼斯工商指数起0.60%。

联储局会议记录也显示，众官员有意进行多次上调50个基点的加息举措。

新加坡海峡时报指数昨天受疲弱的美股影响，闭市报3179.58点，下滑15.46点或0.48％。

今天（5月26日）值得关注的股票如下：

*永泰控股（Wing Tai Holdings）今早宣布成功以近2亿7390万元标得集体出售项目湖畔公寓（Lakeside Apartments），这比保留价高出14%。

地段面积为13万4176平方英尺，永泰控股计划将地段重新为超过300个单位的住宅项目。

位于裕廊的湖畔公寓自2018年集售失败后卷土重来。

这轮集售的2亿4000万元保留价与公寓在2018年集售时的要价相同，容积率每平方英尺1077元，包括填补剩余地契的费用和发展费。该项目有120个单位，若以保留价售出，每个单位的屋主可获得200万元。

*一些主要电子零件严重短缺，影响公司应对订单的能力，鸿通电子（Valuetronics）营收和净利受冲击。

它今早宣布业绩时指出，半年营收下滑14.6%至10亿1290万港元，净利下挫40.5%至5690万港元。

全年营收下滑11.1%至20亿2740万港元，净利下滑39.3%至1亿8710万港元。公司董事会建议派发每股10分港币的年终股息。

*新加坡置地（Singapore Land）今早宣布在第一季获得市区重建局的临时许可证，对莱佛士坊地铁站对面的吉利福中心（Clifford Centre）进行重新开发。公司计划取得必要批文，于明年初之前展开重建工程。

*和乐集团（HRnetGroup）今早宣布子公司与一个新的联合业主Kelvin Rimbun，对旗下印度尼西亚PT Recruit First的灵活雇员业务做出50万元的共同投资，为这项业务提供更多的流动资金。

*精密工程和系统集成商挪迪克集团（Nordic Group）昨天发布的第一季业务报告显示，截至3月底的集团营收同比增加64％至4010万元，净利同比增加49％至520万元。在过去10年，集团通过收购工程和能源领域的公司，实现业绩持续增长和收入来源多样化。