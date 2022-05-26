李总理：要亚洲共同发展繁荣 各国须加强集体安全和经济合作

（早报讯）要让亚洲充分发挥增长潜力，共同发展与繁荣，各国必须努力加强集体安全和经济合作，而加强安全合作不仅是通过联盟和组织，还要与潜在对手接触、建立互信。

李显龙总理今天（5月26日）早上在第27届国际交流会“亚洲的未来”上发表讲话时指出，俄罗斯入侵乌克兰严重违反国际法则，以及中美之间日益紧张的关系，对亚洲的发展带来挑战。亚洲必须努力避免乌克兰战争的错误，同时加强安全和经济合作。

不过如果只从个别国家的角度来看待区域安全，最终可能会陷入军备竞赛和不稳定的结果。因此，李总理说，除了有志同道合的合作伙伴组成的联盟和正式组织，如四边安全对话和三边安全伙伴关系（AUKUS），各国也应与潜在对手接触，建立信心和互信，来加强集体安全。

李总理指出，即使在冷战最激烈的时候，美苏在高领导和军队之间也仍有低调的沟通渠道。他说，这样的渠道需要在中美之间，以及在其他存在争议的国家之间建立起来。它们有助于减少不信任、澄清误会，以及处理必然会不时出现的突发事件。

李总理强调，各国在处理可能引发冲突的潜在热点时必须非常留心和谨慎，如朝鲜半岛、台湾海峡、钓鱼岛或南中国海。

李总理也提到，在区域安全框架里，必须接受多个利益相关者的参与，包括亚洲以外的一些利益相关者，因为他们在亚洲也有合理合法的利益，把它们排除在外，既不现实又不明智。

他说，我们的目标应该是在本区域内，达致所有利益相关者的力量和影响力的平衡。

李总理也指出，区域安全领域的合作必须同时配合经济领域的合作。这是因为，如果各国的经济成就有利于对方，大家将有更大的动力一起合作，化解纠纷。

面对地缘政治的紧张局势，国家倾向于关注安全问题，多于贸易和投资能带来的经济利益。但各国在采取极端的措施避免冲突时应该非常谨慎。抽离全球供应链、将业务迁回国或只到友好国家运营不仅会冲击区域的增长与合作，也将加深国家间的分歧，进而导致冲突。

尤其是像中美这样的大国，李总理说，与亚洲国家的经济合作将展示它们在区域的参与不只是为了扩大自己的势力，而是也能为伙伴带来实际利益，取得双赢。