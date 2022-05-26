李总理：交棒后将全力助接班人成功

（早报讯）虽然新加坡的发展已经到了相当高的水平，但竞争和面对的问题也更多，我国不能放弃继续发展与进步。李显龙总理表示，自己交棒后，仍会协力帮助他的接班人和新加坡继续取得成功。

财政部长黄循财今年4月获推举为第四代团队领军人。李显龙总理今天（5月26日）在第27届国际交流会“亚洲的未来”上，被问及他选择这位接班人的决定性因素是什么。

对此，总理先是强调，他并没有选择自己的接班人，黄循财是由与他同代的较年轻内阁部长推选出来。“我支持这个选择。我相信他们有充分的理由，并且非常有信心黄循财会做得很好。”

他也对主持人说，你说新加坡的人均国民生产总值高于日本，但是因为日本有许多非城市地区，如果只是跟东京和大阪比较，新加坡的人均国民生产总值并不比东京和大阪高，因此还有成长的空间。“你向上的每一步，氧气会更稀薄、要求会更大、竞争更强烈，而我们绝不能放弃，我们要必须继续成长，这是我的使命，也是我的继承者的使命。”

至于他交棒后将退休或是担任国务资政，李总理说：“我没有在计划退休。我计划的是让自己可以卸任，将总理职位交给我的接班人。在那之后，我认为我的责任是尽自己所能，帮助他取得成功，也助新加坡继续成功。此外，在他认为能用得上我的地方，我乐意配合。”