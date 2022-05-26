一款三合一咖啡含过量壮阳成分 卫科局吁停饮

（早报讯）喝下标榜可改善男性性功能的网售三合一咖啡后出现严重副作用，产品经测验后被发现含有违禁成分，卫生科学局吁请民众切勿购买及饮用。

卫生科学局今天（5月26日）发文告说，这款名为“Prime Kopi Pejuang 3 in 1”的咖啡产品，含有明显过量的壮阳成分他达那非（tadalafil）。

卖家把产品标榜为改善性功能的天然产品，声称含有“高品质草本成分”，但是却导致两名消费者在饮用后出现不良反应。

其中一名消费者出现身体疼痛、发冷、偏头痛、下巴周围发紧等不良反应后，被送往医院急诊部门治疗。另一名消费者在饮用产品后出现阴茎异常勃起（priapism）约四小时。阴茎异常勃起若不及时治疗，可造成个人性无能。

卫科局接获这两起通报后对这款咖啡产品进行测验，结果发现产品并非含有天然或草本成分，若按照产品的使用说明每天饮用一包，事实上是服用比一般规定的每日剂量高出10倍以上的他达那非。

他达那非是用来治疗男性勃起功能障碍的药物，必须经过医生诊断和处方才能服食。不当服用可提高心脏病、中风、心悸和心率不齐等不良反应的风险，对于患有心脏相关疾病等特定人群更会构成严重风险。

这款产品之前在网络购物平台虾皮（Shopee）、Lazada、趣天网（Qoo10）和Carousell，以及社交媒体平台面簿售卖，卫科局已向卖家发出警告，并下令所有卖家和供应商立即停售。

卫科局吁请公众立即停止饮用这款产品，若感到不适应咨询医生。