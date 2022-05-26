航空业复苏 英国航空樟宜机场贵宾室重启

（早报讯）英国航空公司目前每天运营两条往来樟宜机场的航线，今年预计会重启多一条，完全恢复冠病疫情前的航班行程。

英国航空（British Airways）设于樟宜机场第一搭客大厦（T1）的贵宾室因冠病疫情而关闭了两年，于上个月28日重开，每次可容纳多达226名旅客。

新加坡、马来西亚与印度尼西亚商务经理王小云在媒体分享会上说，随着航空公司从疫情中复苏，越来越多人开始旅游，英国航空因此决定重启樟宜机场的贵宾室，为顾客提供更优质的服务。

英国航空飞往新加坡超过85年，即使在疫情期间也不曾停飞，目前已恢复原有的两条航线，包括今年3月重启从樟宜机场飞往澳大利亚悉尼的航班。

当中，BA15航线从英国伦敦飞往新加坡，再飞到悉尼；BA16则是从悉尼飞到新加坡，再直飞伦敦。

据了解，英国航空已有多个航班一度满载，并有意在今年底之前，恢复从新加坡直飞伦敦的BA12航班。

英国航空在全球22个地点设有35个贵宾室，都在疫情期间一度关闭，樟宜机场的贵宾室是最后一个恢复运作的贵宾室。

王小云认为，贵宾室是维护顾客忠诚度一个很重要的因素，因为只有特定乘客才可以使用，例如头等舱的乘客。“不论是在几小时的中转时间可以休息，或是在长途航班前能梳洗，顾客都非常在乎能享有这样的服务。”

她也对樟宜机场的支持致谢，包括在过去两年减免多达一半的租金，让他们得以保留在机场的贵宾室。