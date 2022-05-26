兀兰关卡扩建 周围九座组屋被征收

（早报讯）兀兰关卡展开扩建计划，马西岭弯与马西岭巷九座组屋将被当局征收，居民预计得在2028年第二季度搬离。

移民与关卡局、建屋发展局和新加坡土地管理局今天（5月26日）发出联合文告说，兀兰关卡扩建工程涉及马西岭弯和马西岭巷第210座至218座组屋。这九座组屋共有732个售出单位、53个租赁组屋单位、一间出租摊位、六家出租店铺以及一间出租食肆。

受影响屋主可获与选择性整体重建计划（SERS）等同的赔偿配套，按照组屋市价赔偿屋主。当局也会提供屋主1万元的搬迁费，并承担他们购买同类替代组屋的印花税和律师费。

为安置受影响居民，建屋局会在兀兰第13街兴建替代组屋，地点距离马西岭地铁站步行约十分钟。五座高23或34层楼的组屋会有约1103个二房式、三房式、四房式以及五房式单位。

替代组屋会以含津贴的价格卖给受影响屋主，符合条件的屋主还可获高达3万元的SERS津贴。

替代组屋明年第三季度动工，预计2027年第四季度完工。

与此同时，符合条件的租赁组屋住户也会获得2500元搬迁费等赔偿。商店和食肆租户若选择到其他地点继续营业，也可获3万元的搬迁费、首个租期获10%租金回扣等福利。

当局会在来临星期六和星期天的早上9时半至傍晚6时，以及下周一和二的中午12时半至晚上9时半到马西岭弯第213座组屋底层举行分享会，为居民提供更多相关细节。