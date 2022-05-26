本地股市周四早盘起0.81%

（早报讯）美国联邦储备局发布的5月会议纪要措辞较为温和，并且表示有望减缓通胀，让市场松了一口气，美国隔夜股市上扬，本地股市早盘回弹。

截至周四（5月26日）中午12时，新加坡海峡时报指数起25.82点或0.81%，报3205.40点。

全场成交量9亿零114万股，总额5亿1305万元。上升股202只，下跌股126只。

海指成分股19只上扬，四只下跌，七只持平。

领涨的成份股是新电信（Singtel）和怡和控股（JMH）。新电信起3.79%，报2.74元，怡和控股起3.62%，报56.99美元。

领跌的成份股是丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）和泰国酿酒（ThaiBev）。丰树商业信托跌1.14%至1.74元，除息的泰国酿酒跌0.72%至0.69元。

区域股市几乎全面回弹，上海以1.19%的涨幅领先。

根据会议记录，联储局同意在5月将联邦基金目标利率上调50个基点，达到0.75%至1.00%。联储局也暗示在接下来的几次会议上，有“必要进行类似的加息以遏制通胀”；视“不断演变的经济前景和前景风险”而定，政策可能不得不从“中性”转变为“限制性”立场。

大华银行在一份报告中指出，话虽如此，没有迹象表明会有“更强硬的意图”，比如加息75个基点。会议纪要使用的各种措辞似乎表明，联储局仍对美国经济基本面充满信心，近期的衰退风险较低，联储局近期目标是抑制通胀。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，虽然联储局会议记录没有明确表示加息多少次，但市场从中推测联储局今年接下来可能只会再三次加息，并在9月或最迟12月结束加息，明年将不再加息。

“如果9月结束加息，那么多等三个月，股市应该不会撑得太辛苦。”

此外，联储局也还未展开行动缩减资产负债表，市场对缩表步伐持观望态度。

她表示，整体而言，投资者虽稍感乐观，但还是保持谨慎情绪，因此海指周四的涨幅并不大。