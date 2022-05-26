新加坡展开10万人基因排序 更好了解亚洲人慢性病

（早报讯）新加坡将对10万名健康本地人的基因组进行排序和分析，以更好了解慢性疾病的发病原因。

新加坡精准健康研究所（Precision Health Research, Singapore，简称PRECISE）今天同总部设在美国的基因测序商因美纳（Illumina）签订为期三年的合作协议，共同推动全国精准医学计划（National Precision Medicine，简称NPM）下的SG100K研究，为10万名健康新加坡人的基因组进行快速和高质量的基因组排序及分析。

精准健康研究所将和因美纳在企业级数据交换平台进行合作，安全地处理和共享匿名数据，并合作开发用于基因组分析的人工智能技术。

这将是东南亚最大规模的基因组排序和分析研究，参与基因组排序和分析的10万名新加坡人包括华族、巫族和印度族，代表了亚洲80％的基因组。研究成果将协助研究人员更好理解亚洲人患慢性病的发病原因，包括社会、环境、生活方式和基因如何影响糖尿病、高血压、癌症和其他疾病。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在今早（5月26日）签约仪式上也指出，精准医疗模式也将可以改善医疗保健结果、护理服务和成本效益。

他举例：“对基因组进行排序和分析，并同生活方式和临床数据之间联系，可帮助识别患病风险较高的人并及早进行管理。基因组的排序也可以为病患提供更加具有针对性的治疗，包括避免严重的药物反应，制定具有最高药效的药物剂量。”

精准健康研究所已同本地医疗、研究和学术机构合作确定了7万名参与者，包括过去10年参与其他研究项目的新加坡人。研究正在招募另3万名参与者，他们将会向参与者收集血液和其他生物样本进行分析。