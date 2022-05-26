兀兰关卡扩建后 通关时间从60分钟缩短到15分钟

（早报讯）兀兰关卡完成扩建后，高峰时段通关的时间预计可从60分钟缩短至15分钟。

移民与关卡局、建屋发展局和新加坡土地管理局今天（5月26日）在记者会上指出，为了缓解交通拥堵、缩短出行时间以及提高陆路关卡的安全水平，当局将扩建兀兰关卡。

移民与关卡局2017年征用旧兀兰中心部分地段，用以扩建兀兰关卡。当局目前正在进行研究，以确保旧兀兰中心的扩展能达到让重型车辆和电单车快速通关的目的。为此，当局将扩建武吉知马快速公路，以引导车辆通往旧兀兰中心的扩建部分，周边地区的道路系统亦会改善。

在今年4月1日关卡重开后，周末通关人数已恢复疫情前的90%，当局预计通关人数很快将恢复到疫情前的情况。

当局估计，兀兰关卡的交通流量到了2050年将增加近40%。这意味着通关人数会从疫情前每天约30万人增加至40万人。若是关卡的容量没有提升，到了2050年时，高峰时段的通关时间可能延长60至70%。

因此，当局决定将兀兰关卡扩展至旧兀兰镇中心（Old Woodlands Town Centre）外。移民与关卡局副总监（行动）许心昀在记者会上说，“兀兰关卡完成扩建后，高峰时段的通关时间预计可从60分钟缩短至15分钟。”

另外，当局将在多方面进行提升，以提高各类车辆的通关能力，包括打造自动化、可灵活切换汽车和电单车通道；为关卡内的车辆提供足够的等候区，以减少车辆影响周围道路及交通堵塞；在关卡主要部分的前方及前方区域进行安全检查，以减低安全风险等。