三酒客喝醉起争执 一人头被砸缝七针

（早报讯）男子咖啡店喝醉酒，与隔壁桌酒客起争执，被两人拿椅子砸破头，缝了七针。

这起事故发生于前天（5月24日）晚上10时50分左右，地点是三巴旺一带坎贝拉径（Canberra Walk）第115座的咖啡店。

陈先生头部缝了七针。（吴依瑾摄）

根据网站慈母舰（Mothership）上的视频，至少有九人站在涉事咖啡店外拉扯，场面混乱。一名身穿浅色上衣的男子与两名黑衣男子大打出手，附近公众则尝试劝阻。

冲突升级后，两名黑衣男子拿起塑料椅，往浅衣男子头上砸去。男子被袭击后跌坐在地，其中一名黑衣男还上前，往他脸上挥了一拳。

受伤男子之后脱掉上衣擦脸，再站起来，疑似准备“再战”，所幸被公众阻拦。

两辆警车及一辆救护车事后到场支援。

记者今早走访时，辗转联系上男伤者陈先生（40岁，司机）。他受访时说，事发当天傍晚6时许到楼下咖啡店喝酒，遇上几名附近酒客，就一起饮酒。

“我当天休假，下楼喝酒放松心情，当时有七八名酒客在场，大家分成三桌，彼此都认识，起初也没事。”

不过，每人四五瓶酒下肚后，说话声量越来越大，最后一言不合就打起来。

“我当时醉了，记不清细节，只记得我和对方吵架，同桌朋友也和隔壁桌的吵起来。动手后，有人拿椅子砸我，我头破血流，对方也离开。警员抵达后，我就被送院。咖啡店职员、酒客都有劝架，拉开我们，但大家喝醉了，完全听不进去。”

警方受询时证实，接获打架通报后赶往现场。一名40岁男子在意识清醒的情况下被送院，案件在调查中。

陈先生说，他被送到邱德拔医院，照了X光，头部缝七针，手肘和膝盖多处擦伤，但并无大碍。他请了四天病假。

他说，“喝酒打架很难分对错，我自己也有问题，就当作教训，以后不一起喝酒，避免不愉快。”