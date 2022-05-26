新加坡加入先驱者联盟 推广发展低碳科技

（早报讯）新加坡加入先驱者联盟，致力推广发展低碳科技，朝2050年净零碳排放的目标迈进。

主管贸易关系的交通部长易华仁今天（5月26日）在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛常年会议上宣布，新加坡以政府伙伴的身份加入先驱者联盟（First Movers Coalition）。

先驱者联盟由美国总统拜登在第26届联合国气候变化大会（COP26）世界领导人峰会上初次提及，旨在提供一个平台，让企业利用购买力和供应链为创新洁净能源科技创造初期市场，应对气候危机。

联盟的政府伙伴包括丹麦、印度、意大利、日本、挪威、瑞典、英国和美国，企业成员则有亚马逊、苹果、空中客车和波音等跨国企业。

易华仁说，气候变化将构成真实的生存威胁，尤其对新加坡这样的小岛国。作为全球商业和金融中心，新加坡具备良好条件，在难以减排的领域中开发和扩大创新的低碳科技规模，为先驱者联盟做出贡献。

他提到，我国期待与先驱者联盟的政府伙伴和业者密切合作，实现低碳未来。

国家气候变化秘书处、贸工部和交通部在联合文告中指出，加入先驱者联盟将推进我国致力在本世纪中达到净零排放目标的承诺。这与我国在经济去碳化方面所做出的努力一致。

其中，政府与私人领域伙伴合作，成立海事业去碳化全球中心（Global Centre for Maritime Decarbonisation），在海事领域试验和使用低碳科技和燃料。新加坡也将召集公共研究机构和能源及化学公司，评估碳捕集和转化应用的相关科技。

我国将鼓励公司加入先驱者联盟，因这将为业界提供一个机会与志趣相同的伙伴合作，及接触到低碳科技。