涉健身角落强奸61岁妇女 33岁男子被控

（早报讯）声称身上有刀，逼迫受害者服从，33岁男子涉嫌清晨在健身角落强奸61岁妇女。

早前已被控其他刑事罪的被告伊穆兰（Imran Syafiq Bin Mohamed Rashid），这回涉嫌在保释期间犯下强奸罪行。他已于上周五（5月20日）被加控强奸罪，目前面对控状有22项，其中还包括破门行窃、刑事擅闯、抵触公路交通法令等。

根据控状，被告涉嫌在5月13日清晨5时至6时之间，在某处的健身角落强奸一名61岁妇女。被告当时告诉妇女，自己身上怀刀，让妇女感到畏惧而服从。

为了保护受害者，媒体不可报道受害者的名字及案发地点。然而，从被告名字可以见报的情形推断，被告与受害者相信是素不相识的。

被告案发隔天被捕，过后便一直还押至今。案件今天（5月26日）再过堂时，他通过视讯要求保释。

被告表示，再过两天就是母亲的生日，他希望法官看在自己过去两周都“乖乖听话”，听从调查官指示的份上，允许他保释外出替母亲庆生。被告也说家里有妻小，想陪伴在家人身边。

不准再获保释

被告的父亲也出庭表示愿意当儿子的担保人，并表示会督促儿子，但他对儿子被控强奸一事完全不知情。法官指示通译员读出罪状后再问父亲：“这个罪行发生在保释期间，当时的担保人是你，你还有什么要说的吗？”

父亲听闻控状之后一脸惊讶，但他回过神之后还是表示愿意继续为儿子做担保，恳请法官批准他的请求。

法官最终驳回保释请求，指被告在上次保释期间涉嫌犯下更严重的罪行，不该再被保释。案展至7月7日再过堂。

若强奸罪名成立，被告可面临八年至20年监禁，及打鞭至少12下。