Astrea 7获得三倍认购率

（早报讯）淡马锡控股旗下Azalea基金管理公司发售的7亿5500万美元（约10亿5000万新元）Astrea 7私募基金债券（Astrea 7 PE Bonds），获得三倍认购率，收到认购金额超过20亿美元。

发行商指出，这个新加坡市场至今最大规模的PE债券发售—Astrea 7，获得强劲的投资者需求。

供认购的5亿2600万新元A-1级债券获得将近三倍认购率；其中，供散户认购的部分收到逾3万份有效申请共计8亿7700万新元认购金额，认购率为3.1倍。

供认购的2亿美元B级债券获得超过三倍认购率；其中，供散户认购的部分收到逾7000份有效申请共计1亿2600万美元认购金额，认购率为1.3倍。这是发行商首次发售让散户投资的以美元计价PE债券。

Azalea基金管理公司（Azalea Investment Management）总裁曾安素说：“我们对散户投资者的大力支持和反馈感到鼓舞。鉴于目前的市场波动，我们很高兴看到投资者对Astrea 7 PE债券的质量的认可。Azalea致力于采取分阶段的方式来拓宽投资者投资PE的渠道，我们很高兴能够为新加坡的散户投资者提供机会，在Astrea 7中首次投资于更初级的美元计价的B级债券。Azalea将以投资者的需求和反馈为指导，在未来开发和推出更多的创新产品和解决方案，加深投资者对私募股权的接触。”

Astrea 7债券是在5月19日开始接受散户认购，5月25日截止。债券预计5月30日起在新交所挂牌交易。