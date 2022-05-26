违反保释条件无钱缴保金 文礼砍人案两嫌再还押

（早报讯）涉文礼持刀砍人案的两名青年被告原本已获保释，但一人因违反保释条件，另一人则没有钱缴付保金，两人再度还押。

zaobao.sg日前报道，两名被告涉嫌今年4月6日傍晚5时左右，在文礼通道第175座组屋的露天停车场持刀砍伤两人。

这起引人关注的案件今早（5月26日）再度过堂，两名被告上个月刚通过律师争取到保释，但情况却又出现转折。

面对两项持危险武器蓄意重伤他人，以及两项参与私会党罪名的莫哈默·沙吉（20岁），在保释期间违反宵禁条件，如今须再度还押。

面对同样四项罪名的另一名19岁被告，则凑不齐所需的保金而继续还押。他的4万元保金分为2万5000元现金及1万5000元的非现金资产（non-monetary security）。代表律师Vadi Pvss今早申请将保金的现金数额减至1万5000元，理由是家人凑不足2万5000元现金。由于控状指他仅13岁就加入私会党，因此受儿童与青少年法令的保护，媒体不能报道可泄露他身份的资料。

妻子写信给总理公署请求调整保金

律师透露，19岁被告的妻女身体状态不好，家中陷入经济困境，妻子还特地写信给总理公署请求调整保金。

法官认为，妻子可以等待总理公署的回复，但法庭没有充足理由对保释金做出调整，驳回这项申请。

另外，控方表示卫生科学局和医疗报告还未出炉，要求将案件展期四周。律师指控方上次就以这个理由要求展期，也曾表明会对被告加控，但目前还没有结果。对此，法官提醒控方尽快向当局索取所需的资料。

案展6月23日再过堂。